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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب غزة

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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب غزة توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الأربعاء، بشكل محدود شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وذلك لليوم الثانى على التوالى.

وقالت مصادر محلية أن "الجيش الإسرائيلى دفع بتعزيزات توغلت انطلاقا من موقع (كيسوفيم) العسكرى شرق بلدة القرارة شرق خان يونس وباشرت بأعمال تجريف وتمشيط فى موقع (سريج) وسط إطلاق قنابل دخانية.

وأشارت إلى أن عدة آليات ودبابات أخرى تتمركز داخل الشريط الحدودى قامت بمساندة وتأمين عملية التوغل وأعمال البحث.

وكانت أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت أمس انطلاقا من موقع (كيسوفيم) لمسافة محدودة فى الأراضى الزراعية المحاذية للشريط الحدودى الفاصل شرق بلدة القرارة وقامت بأعمال تجريف وتمشيط فى المنطقة.

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل متكرر فى الأراضى الزراعية القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.
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