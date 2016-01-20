المشاكل الأسرية والحوادث صدمات تؤثر على طفلك.. اعرفى ازاى تتغلبى عليها

كثيرا ما يتعرض الأطفال للعديد من المواقف والصدمات النفسية التى تؤثر عليهم ويكونون أكثر تأثرا من غيرهم بها .

يوضح جين إيفانز، المتخصص فى تربية الأطفال، الصدمات التى يتعرض لها الأطفال، وتؤثر فى تصرفاتهم ونفسيتهم وظهور بعض الأعراض السلبية عليهم، كما يوضح طرق التغلب على هذه الصدمات.

قال جين إيفانز، وفق تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، إن الصدمات التى يتعرض لها الطفل تنجم عن:

المشاكل الأسرية

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التعرض للحوادث

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>لها تأثير سلبى على الطفل يجعله عنيفا فى التعامل مع الأطفال الآخرين ويعانى صعوبة فى تكوين الصداقات وليس لديه قدرة على تطوير المهارات الاجتماعية وقد يجد صعوبة فى التركيز دراسيا، ولمواجهة أثر ذلك، بغض النظر عن سلوك الطفل، يجب التواصل معه بهدوء ولطف والقول له "أنا قلق عليك"، ومساعدته فى التحدث والتعبير عن نفسه، وتشجيعه على اللعب والغناء، وكل ذلك سيساعده على تنظيم مشاعره والتعبير عما يغضبه وعدم كبته بداخله.>البالغون يستطيعون التعبير عن غضبهم عند تعرضهم لحادث، لكن الأطفال تكون ردود أفعالهم معقدة وتظهر عليهم بعض الأعراض كضعف الشهية والتعرض للكوابيس، وللتغلب على هذه الصدمة يجب مناقشة الطفل وتصحيح رؤيته تجاه الموقف وإبلاغه بأنه الآن آمن مع اشعاره بالأمان والحديث معه عن مخاوفه وتوضيح الأمور له ببساطة.