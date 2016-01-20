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أخضر وبنى وبنفسجى.. حقيقة البطاطس الملونة بتسبب تسمم ولا لأ؟

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أخضر وبنى وبنفسجى.. حقيقة البطاطس الملونة بتسبب تسمم ولا لأ؟ أخضر وبنى وبنفسجى.. حقيقة البطاطس الملونة بتسبب تسمم ولا لأ؟
البطاطس أحد أهم المأكولات التى تكاد ألا تخلو منها مائدة، وهى محببة بشكل خاص للأطفال، وتتنوع طرق طهيها بين المقلية والمسلوقة والمهروسة والمسبكة.

وانتشرت مؤخرا بعض التحذيرات من وجود أنواع من البطاطس ذات اللون البنى أو الأخضر أو البنفسجى من الداخل، وأنها يمكن أن تكون سامة، فما حقيقة ذلك؟..

الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد، أوضح أن البطاطس تحتوى على نسب عالية من البوتاسيوم المهم، وفيتامين C، كما تحتوى على النشا المفيد والذى يحتاجه الجسم، كما أنها مفيدة لتعزيز دفاعات الجسم، شريطة أن يتناولها الإنسان بطريقة صحية، وبجانبها طبق من السلطة، ويركز على طهيها بالسلق أو على البخار، والبعد عن قليها فى الزيت حتى لا تتحول كل عناصرها المفيدة إلى أضرار.

وحذر أستاذ الجهاز الهضمى من بعض العلامات الخطيرة التى تظهر على البطاطس، سواء على قشرتها الخارجية أو من الداخل، ويجب حينها التخلص منها سريعا حتى لا تسبب أعراض مرضية خطيرة، ومنها:

- ابتعد عن البطاطس الخضراء، ذات القشرة المائلة إلى اللون الأخضر، أو تلك التى تتميز بلونها الأخضر من الداخل بعد تقشيرها، فهذا اللون دلالة على تركيز عال لمادة سامة ناتجة عن سوء تخزين هذه الثمرة وتعريضها لأشعة الشمس لساعات طويلة أدت لتركيز الكلورفيل تحت قشرتها، ويحذر تماما تناولها حتى لا تسبب تسمما فى النسب العالية ومشكلات معوية فى النسب البسيطة.
>- ابتعد عن البطاطس الغنية بالبراعم التى تنمو على قشرتها، لأنها ناتجة عن مواد كيميائية سامة أهمها السولانين وقد تسبب التسمم السريع.
>- ابتعد عن الثمرة التى تعانى تجاعيد، أو تهدلات وطرية، لأنها تحتوى على تركيزات سامة أيضا.
>- تجنب النوعيات التى تحتوى من الداخل على خطوط خضراء أو بنية بدرجات هذه الألوان جميعها، لأنها ناتجة إما عن عفن أو ناتجة عن تركيزات سمية وتفاعلات ناتجة عن المبيدات المرشوشة.
>- ابتعد عن النوعيات التى تنمو على قشرتها الخارجية ندبات أو بقع بنية لأنها فاسدة ومصابة بعفن ضار.
>- ابتعد عن ثمرات البطاطس العفنة، أو التى بها ندبات غائرة، أو مقطوعة، أو بها فتحات وشقوق.
>- ابتعد عن غسيل البطاطس وتركها رطبة لوقت طويل، وابتعد عن شراء الثمرات المرشوشة بالمياه من البائع.
>- اغسلها وانقعها جيدا فى المياه ونظف قشرتها تماما قبل استخدامها المباشر.
>- ابتعد عن تخزينها فى أماكن باردة، أو برش الماء عليها لأى سبب إلا إذا كنت سوف تستخدمها فى الحال
>- اهتم بإزالة القشرة السميكة للبطاطس وطبقة زائدة من تحتها، حتى تتجنب أضرار القشرة تماما.
>- لا تتناولها بقشرتها لأن أغلب نوعياتها مرشوشة ويصعب تنظيفها.
>- بعد تقطيع البطاطس لابد من غسلها تحت مياه جارية لفترة طويلة.

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