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أطباء أمريكيون يطالبون بالحد من استخدام المضادات الحيوية

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أطباء أمريكيون يطالبون بالحد من استخدام المضادات الحيوية أطباء أمريكيون يطالبون بالحد من استخدام المضادات الحيوية
طالب عدد من الأطباء بضرورة تقليل وصف المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد، فى محاولة للحد من الاستخدام غير الملائم للمضادات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالتهابات وإصابات الجهاز التنفسى الحادة لدى البالغين.

ويلاحظ الأطباء أن نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية غير المعقد، والتهاب الحلق والجيوب الأنفية، تعد من الأسباب الأكثر شيوعا للمرضى المستخدمين للمضادات الحيوية بين البالغين فى الولايات المتحدة.
>ونتيجة لذلك، نلاحظ أن الاستخدام غير الملائم للمضادات الحيوية يساهم إلى حد كبير فى انتشار العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، وظهور ما يسمى بالجراثيم.

يذكر أن هناك مليونى شخص على الأقل يصابون بعدوى فى الولايات المتحدة سنويا، وعلى الأقل 23,000 يموتون نتيجة للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية .

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