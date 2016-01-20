شبيه آخر لـ Leonardo DiCaprio يشعل تويتر

بعد ترشيح فيلم النجم العالمي Leonardo DiCaprio لجائزة الأوسكار لهذا العام عن فيلمه The Revenant ، ظهرت صورة رجل روسي يشبهه الى حدّ كبير، شغلت مواقع التواصل الإجتماعي بملايين الإعجاب والتعليقات.



لكن ماذا لو أن النجم صاحب جوائز الـ Golden Globe لثلاث مرات والمتحدث عالمياً في قضية تغيّر المناخ، إستفاق ذات صباح وشاهد على تويتر صورة شاب روسي يعمل في قوى الشرطة ويشبهه جداً؟



فقد نشر موقع إخباري روسي صور شبيه Leonardo على تويتر،هو الشرطي الروسي Roman Burtsev، 33 عاماً، صاحب العينين الزرقاوين تماماً كعينيّ Leo ، وقال إنه يحظى بشعبية فائقة على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية، حيث ينصحه المستخدمون بأن يخفض من وزنه ويغيّر من تسريحته.



وكان العديد من مستخدمي تويتر قد أعربوا عن دهشتهم في أوجه التشابه بين DiCaprio والشرطي الروسي، وقد علق أحدهم أنه على النجم القيام بفيلم مع هذا الرجل.



وكانت قد انتشرت قبل عام صوراً على وسائل التواصل الإجتماعي تُظهر صورة شاب سويدي يعمل في الموسيقى ويبلغ من العمر21 عامًا، يدعى Konrad Eunurd ، أحدثت ضجة كبيرة من شدّة التشابه بينه وبين النجم DiCaprio، حيث حظيت صوره على إنستقرام بمتابعة أكثر من 200 ألف متابع، وقد قال إنه غالبًا ما يتمّ الخلط بينه وبين النجم DiCaprio، لكنه اعترف لموقع سويدي أنه لا مانع لديه من هذا الشبه مع نجم هوليوود، ولكن يمكن أن يكون هذا التشابه مزعجاً في بعض الأحيان عندما ينادونه الناس بإسم Leo بدلاً من إسمه، لكنه أصبح يتقبّل الأمر خصوصاً بعد أن عمل كنادل في ملهى ليلي.. وأردف أن الأمر لا يخلو من المتعة، فـ DiCaprio وسيم، كما قال.

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