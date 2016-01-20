ضبط 3 أطنان حلاوة طحينية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

شنت مباحث التموين بالبحيرة حملة مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار وردع المخالفين بالمراكز المختلفة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "م ع م" 44 سنة صاحب مصنع حلاوة طحينية بدون ترخيص كائن بعزبة الحوشى، مركز دمنهور لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط 3 أطنان حلاوة طحينية ومواد خام مجهولة المصدر وتحرر عن ذلك المحضر 1220 جنح مركز دمنهور لسنة 2016.

وكذلك تم ضبط "م ع ب" 42 سنة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بقرية الدفراوى مركز شبراخيت لقيامه بتجميع 165 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة لبيعها بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 196 جنح مركز شبراخيت لسنة 2016، كما تم ضبط عدد 16 قضية متنوعة منها غش تجارى وعدم الإعلان عن الأسعار.