وصول 2390 رأس عجول حية لميناء الأدبية بالسويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم رفع درجة الاستعداد اليوم بميناء الأدبية استعدادا لاستقبال 2390 رأس عجول حية قادمة من السودان، وذلك من خلال استقبال السفينة ليدى رشا وعلى متنها 1405 رؤوس بوزن 491 طنا، والسفينة أمل وعلى متنها 985 رأسا بوزن 344 طنا، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وإدارة الحجر البيطرى لاتخاذ اللازم نحو فحص الشحنات قبل السماح بالإفراج عنها.

كما يستعد الميناء لاستقبال السفينة مافينا سويا وعلى متنها 15 ألفا و500 طن زيوت نخيل قادمة من إندونيسيا، والسفينة حسن قادمة من الصومال لشحن 5 آلاف طن سكر معبأ.

يغادر ميناء سفاجا اليوم العبارة مسرة وعلى متنها 677 راكبا و26 سيارة و20 شاحنة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و 10 ركاب .

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 258 راكبا و22 شاحنة و17 سيارة والعبارة محبة وعلى متنها 6 شاحنات و6 ركاب، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و16 سيارة و10 ركاب، كما تغادر السفينة الحرية وعلى متنها 84 شاحنة و6 ركاب، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة و11 راكبا.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 265 راكبا و 2 باص جيت و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 332 راكبا منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة و8 شاحنات، والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 567 راكبا منهم 135 معتمرا و 3 باصات عمرة و 5 سيارات، والسفينة بريدج وعلى متنها 51 شاحنة .