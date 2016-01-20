أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة Glenn Frey صاحب أغنية Hotel California

Google+ Print

الأربعاء 20-01-2016 03:31

توفي المغني الأمريكي Glenn Frey اليوم عن عمر يناهز 67 عاماً في مدينة نيويورك بعد أن عانى من مزيج من المضاعفات الناجمة عن التهاب المفاصل مع مرض الإلتهاب الرئوي، حسب موقع TMZ .


وكان المغني عضو مؤسس وعازف الغيتار في فريق Eagles الغنائي منذ العام 1970، والذي أنتج واحدة من أكبر أغنيات العصور: Hotel California، التي رفعت نسبة مبيعات الفريق الفنية الى أكثر من 120 مليون نسخة حول العالم.
كان Glenn Frey قبل وفاته في المستشفى لعدة أشهر وخضع لجراحة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأضاف موقع TMZ انه في الأيام القليلة الماضية أخذت حالته منعطفاً نحو الأسوأ.


كعضو في فريق Eagles ، فاز الراحل بـ 6 جوائز Grammy و5 في American Music Awards، وترك وراءه زوجته Cindy التي أنجب منها ثلاثة أطفال.

وفاة المغني David Bowie بعد صراع سرّي مع السرطان

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي