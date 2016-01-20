وفاة Glenn Frey صاحب أغنية Hotel California

توفي المغني الأمريكي Glenn Frey اليوم عن عمر يناهز 67 عاماً في مدينة نيويورك بعد أن عانى من مزيج من المضاعفات الناجمة عن التهاب المفاصل مع مرض الإلتهاب الرئوي، حسب موقع TMZ .



وكان المغني عضو مؤسس وعازف الغيتار في فريق Eagles الغنائي منذ العام 1970، والذي أنتج واحدة من أكبر أغنيات العصور: Hotel California، التي رفعت نسبة مبيعات الفريق الفنية الى أكثر من 120 مليون نسخة حول العالم.

كان Glenn Frey قبل وفاته في المستشفى لعدة أشهر وخضع لجراحة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأضاف موقع TMZ انه في الأيام القليلة الماضية أخذت حالته منعطفاً نحو الأسوأ.



كعضو في فريق Eagles ، فاز الراحل بـ 6 جوائز Grammy و5 في American Music Awards، وترك وراءه زوجته Cindy التي أنجب منها ثلاثة أطفال.

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