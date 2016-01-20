محافظ الفيوم: لجنة لمعاينة المنازل المتضررة بدار الرماد فى حادث الانفجار

قرر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة وفحص عدد من المنازل المتضررة بحى دار الرماد جراء حدوث انفجار داخل أحد المنازل بالمنطقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكانت منطقة حى دار الرماد شهدت مساء أمس حدوث انفجار داخل أحد المنازل القاطنة أمام باب إسعاف مستشفى الفيوم العام، مما أدى إلى انهيار بعض أجزاء المبنى وتصدع منزل مجاور، وعلى الفور انتقلت فرق المباحث الجنائية والدفاع المدنى والأجهزة المعنية للوقوف على أسباب الانفجار وتمشيط المنطقة، ولم يسفر الحادث عن أى ضحايا.

أصدر محافظ الفيوم تعليماته لرئيس مركز ومدينة الفيوم بالتوجه على الفور لمكان الحادث وحصر كافة التلفيات الناتجة عن الانفجار وعمل تقرير شامل بكافة الاحتياجات لسرعة البدء فى تنفيذها، مؤكداً بأن المحافظة لن تدخر جهداً فى الوقوف بجانب المواطنين المضارين وتقديم كافة سبل الدعم والعون اللازم من كافة النواحى .



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