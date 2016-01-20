أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الفيوم: لجنة لمعاينة المنازل المتضررة بدار الرماد فى حادث الانفجار

Google+ Print
محافظ الفيوم: لجنة لمعاينة المنازل المتضررة بدار الرماد فى حادث الانفجار محافظ الفيوم: لجنة لمعاينة المنازل المتضررة بدار الرماد فى حادث الانفجار
قرر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة وفحص عدد من المنازل المتضررة بحى دار الرماد جراء حدوث انفجار داخل أحد المنازل بالمنطقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكانت منطقة حى دار الرماد شهدت مساء أمس حدوث انفجار داخل أحد المنازل القاطنة أمام باب إسعاف مستشفى الفيوم العام، مما أدى إلى انهيار بعض أجزاء المبنى وتصدع منزل مجاور، وعلى الفور انتقلت فرق المباحث الجنائية والدفاع المدنى والأجهزة المعنية للوقوف على أسباب الانفجار وتمشيط المنطقة، ولم يسفر الحادث عن أى ضحايا.

أصدر محافظ الفيوم تعليماته لرئيس مركز ومدينة الفيوم بالتوجه على الفور لمكان الحادث وحصر كافة التلفيات الناتجة عن الانفجار وعمل تقرير شامل بكافة الاحتياجات لسرعة البدء فى تنفيذها، مؤكداً بأن المحافظة لن تدخر جهداً فى الوقوف بجانب المواطنين المضارين وتقديم كافة سبل الدعم والعون اللازم من كافة النواحى .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365