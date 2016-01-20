الإمام الأكبر: الهجوم على الأزهر ضمن خطة العبث بالمنطقة

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الهجوم على الأزهر يعد ضمن خطة العبث بالمنطقة، لأن الأزهر قوة ناعمة كبيرة جداً للمسلمين وللعالم العربى والإسلامى، وبما أن المطلوب هو العبث بالمنطقة والعبث بمصر فإن الأزهر الشريف هو أحد مداخل العبث بالمنطقة.

وقدم شيخ الجامع الأزهر محاضرة فى مسجد الدولة الكبير بالكويت عن مواجهة التطرف والعنف، تتناول طبيعة المنهج الأزهرى فى التربية والتعليم وتكوين نفسيات وعقليات طلابه، وصياغتها صياغة وسطية يستحيل استقطابها فى براثن التطرف، مطالبا بأن يكون هناك تعليم مشابه للتعليم الأزهرى، حتى نضمن القاعدة العريضة من جيل الشباب فى العالمين العربى والإسلامى، مؤكداً أن التطرف استغل الخلفية الفكرية والثقافية الضعيفة عند الشباب واستطاع أن يغزوها.

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