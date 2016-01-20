حكاية في الجول - نجوم الأهلي عن قمة 6-0: الكل ثابت مع بركات ' المتروق ' ، وجوزيه غاضب!

"بعد الهدف الأول المبكر الذي سجله محمد بركات، أدركنا أننا في طريقنا إلى تحقيق فوز كبير يشبه الفوز 6-1 على الزمالك" .. النتيجة المفضلة للأهلي كان الإسماعيلي ضحيتها في 2005.

11 عاما مروا على فوز الأهلي التاريخي على الإسماعيلي 6-0 في الإسماعيلية في أبريل 2005 في الجولة الـ25 وقبل الأخيرة من الدوري.

وقبل مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الجولة الـ15 من الدوري .. التقى FilGoal.com بنجمين من الفريق الأحمر شاركا في الفوز الكبير على الدراويش.

الأهلي كان قد ضمن التتويج بالدوري بالفعل قبل زيارة الإسماعيلية، سحق كل خصومه دون تلقي ولو خسارة واحدة وتعادل مرتين .. فريق هو الأقوى في تاريخ النادي الأحمر.

لا نحتفل

لم يمر 18 دقيقة حتى انفرد محمد بركات الذي كان يلعب أول مباراة له بقميص الأهلي أمام الإسماعيلي، بمرمى محمد فتحي ليراوغه ويسجل الهدف الأول.

الكرة وصلت إلى بركات من إسلام الشاطر الظهير الأيمن الذي كان يلعب هو الآخر أول مباراة له في الإسماعيلية ضد فريقه السابق.

يفتتح الشاطر حديثه لـFilGoal.com: "صنعت الهدف الأول الذي سجله محمد بركات .. وقفنا في أماكنا ولم نتحرك للاحتفال .. لو الكاميرات أظهرت عماد النحاس الذي كان في الخلف، لوجدتموه واقفا في مكانه أيضا".

هذا ما حكى عنه بركات بنفسه في برنامجه على قناة "TEN" في مايو الماضي، حيث قال: "كنت ( متضايق ) جدا، لأنكم لا تعرفون كيف يحب جمهور الإسماعيلي الكرة. عندما كنا نلعب في الفريق كانوا يتغنون بأسمائنا".

"كنت أنتظر وقت المباراة مع الإسماعيلي حتى يتغنى المشجعون باسمي، ولكن في هذه المباراة ( اتروقت ) من أول لحظة في الملعب من سباب الجمهور. لذلك أشعر أن الله عوضني بالتوفيق في التسجيل" .. هذا ما قاله بركات عن الهاتريك الذي سجله في هذه المباراة.

6-1 جديدة

بعد الهدف الأول، أدرك شادي محمد قائد الأهلي في هذه المباراة بسبب إراحة عصام الحضري أن المباراة في طريقها لفوز كبير.

يقول شادي محمد: "كنا فريق قوي جدا .. لم يحدث من قبل ولن يتكرر".

وأضاف المدافع الذي يعمل حاليا كمقدم برامج في قناة الأهلي "بالرغم من ذلك، مواجهة الإسماعيلي ثقيلة على أي لاعب في الأهلي، ( ماتش رخم ) وأجواء مشحونة ولم نتوقع حقيقة أن نحقق فوزا كبيرا كهذا".

واستدرك شادي "الأهلي كان فريقا قويا جدا يفوز بكل البطولات ولكن الإسماعيلي لعب هذه المباراة بكامل نجومه أيضا .. حسني عبد ربه ومحمد حمص كانا موجودين".

ويواصل القائد التاريخي للأهلي "بعد الهدف الأول المبكر الذي سجله محمد بركات، أدركنا أننا في طريقنا إلى تحقيق فوز كبير يشبه الفوز 6-1 على الزمالك".

المواجهة الأولى

مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي قام بإعداد خاص للاعبين الذين سبق لهم اللعب للإسماعيلي .. إسلام الشاطر، محمد بركات، وعماد النحاس.

ويروي الشاطر لـFilGoal.com "تحدث معي مانويل جوزيه قبل المباراة بشكل منفرد .. ربما يكون تحدث مع محمد بركات وعماد النحاس بنفس الطريقة أيضا".

ويواصل سرده "سألني .. هل أنت جاهز للعب؟".

رددت "مستعد، ثم أعاد علي السؤال.. فكان ردي عليه (أستطيع الحفاظ على هدوء أعصابي، لا تقلق)".

سجل بركات في هذه المباراة ثلاثية، مباراة عمره لم يحتفل خلالها بأي هدف.

يقول الشاطر "اتفقت مع بركات والنحاس على أن نتعامل بهدوء مع جماهير الإسماعيلي، وألا نحتفل إذا سجلنا".

وأوضح "كنا ندين بالفضل لتلك الجماهير لما حققنا في مسيرتنا، رغم أننا تعرضنا لسيل من السباب فور نزولنا إلى أرض الملعب.. تعاملنا بهدوء لأننا كنا ندرك أننا نمثل فريقا كبيرا ولأننا لم نرغب في معاداة الجماهير التي صنعت أسمائنا".

تكفل عماد متعب ومحمد أبو تريكة ثم أسامة حسني بإتمام السداسية بعد هاتريك بركات.

طبعا النتيجة تشرح كيف كان سير المباراة، لم يشكل الإسماعيلي أي خطورة على مرمى أمير عبد الحميد.

فماذا كانت تعليمات مانويل جوزيه للدفاع؟

يشرح شادي محمد "جوزيه طلب منا عدم السماح للإسماعيلي بامتلاك الكرة .. الضغط من الأمام واستخلاص الكرة سريعا".

وتابع "لم نترك أي مساحات أمام الإسماعيلي، وكانت النتيجة أن لاعبوه لم يمرروا حتى 3 كرات متتالية".

هنا كان السؤال لقائد الأهلي، بالتأكيد كان جوزيه سعيدا بتنفيذكم لكل تعليماته .. أليس كذلك؟

يجيب "ستستغرب إذا قلت لك أن جوزيه كان غاضبا بعد المباراة وعاتبنا على ضياع أكثر من فرصة محققة لزيادة النتيجة".

ويتم "اللاعبون نظروا إلى بعض في استغراب ولم نرد عليه .. جوزيه كان يريد السابع والثامن".

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