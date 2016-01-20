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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع تابعة للحوثيين قرب مطار صنعاء

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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع تابعة للحوثيين قرب مطار صنعاء طائرات التحالف العربى تقصف مواقع تابعة للحوثيين قرب مطار صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربى فجر اليوم مواقع تابعة لجماعة الحوثيين وصالح فى صنعاء باليمن.
>وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت فجر اليوم مدرسة الحرس الجمهورى بجوار الأكاديمية العسكرية على طريق مطار صنعاء شمالى العاصمة مما أدى إلى حدوث انفجارات عنيفة بالمدرسة.

كما استهدفت الطائرات معسكر الصيانة وموقعا آخر بالقرب من معسكر الغوش للدفاع الجوى بمنطقة ضلاع همدان شمال غربى العاصمة ومواقع فى مديرية نهم شرقى صنعاء المجاورة لمحافظة مأرب ومنطقة نقيل نهم على الطريق بين صنعاء ومأرب ومواقع أخرى فى مديرية بنى حشيش المجاورة لنهم.

واستمرت طائرات التحالف فى القيام بطلعات استكشافية فوق العاصمة صنعاء على فترات متقطعة استمرت حتى صباح اليوم.
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مصر 365