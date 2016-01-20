المعارضة السورية تستهدف مطار "حميميم" العسكرى فى اللاذقية

أفادت لجان التنسيق المحلية السورية الأربعاء، بأن كتائب الثوار تمكنت من استهداف مطار "حميميم" العسكرى فى اللاذقية بسوريا بصواريخ جراد، ما أدى إلى إعطاب عدد من المدرجات والطائرات.

وقالت لجان التنسيق- فى بيانها حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) اليوم- أنه "قد سقط قتلى وجرحى فى صفوف الجنود الروس وهو ما يفسر التوقف الجزئى لطلعات الطائرات الروسية".

وأوضحت (العربية الحدث) أن مطار "حميميم" العسكرى يعد نقطة انطلاق لعمليات الجيش الروسى فى حربه إلى جانب النظام السورى ضد فصائل المعارضة.

يأتى ذلك فيما تستمر الاشتباكات العنيفة بين الثوار وقوات الأسد ضمن معركة "رص الصفوف" التى انطلقت فى جبال اللاذقية بمشاركة عدة فصائل مقاتلة.

من ناحية أخرى، أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان- الذى يتخذ من لندن مقرا له- أن تنظيم "داعش" أطلق سراح 270 من حوالى 400 شخص معظمهم نساء وأطفال خطفهم عندما هاجم مقاتلوه مناطق تحت سيطرة قوات الحكومة فى مدينة دير الزور بشرق سوريا السبت لماضى.

وقال المرصد- فى بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم- أن "داعش اعتقل نحو 50 رجلا آخرين فى وقت سابق أمس أثناء مداهمات لمنازل فى مناطق استولى عليها خلال 4 أيام من القتال فى دير الزور".

وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن أن تنظيم داعش أبقى السجناء من الرجال الذى تتراوح أعمارهم بين 14 و55 عاما لمزيد من الاستجواب.

وكان التنظيم قد تمكن السبت الماضى من اختطاف أكثر من 400 شخص مدنى، بينهم نساء وأطفال، إثر هجوم شنه على مدينة دير الزور.

وشن داعش هجوما واسعا على محاور عدة فى مدينة دير الزور وفرض سيطرته على قرية البغيلية القريبة منها.. وأسفر الهجوم عن مقتل 135 شخصا على الأقل، بينهم 85 مدنيا و50 عنصرا من القوات السورية والمسلحين الموالين لها.

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