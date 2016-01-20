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تشيلي تعلن استقالة الرجل الذي قادها للإنجاز التاريخي الوحيد

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تشيلي تعلن استقالة الرجل الذي قادها للإنجاز التاريخي الوحيد تشيلي تعلن استقالة الرجل الذي قادها للإنجاز التاريخي الوحيد

(إفي): لم يعد المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي مديرا فنيا للمنتخب التشيلي عقب التوصل لاتفاق مع الاتحاد المحلي للعبة، انتهى بتخفيض الشرط الجزائي الذي يتوجب عليه دفعه لإنهاء حقبته مع الفريق.

وقال بيان صادر عن الاتحاد التشيلي اليوم إن سامباولي سيدفع تعويضا قانونيا وسيتخلى عن جوائز كوبا أمريكا التي توج بها مع تشيلي العام الماضي.

وتصل قيمة المبلغ الذي يتوجب على سامباولي سداده إلى مليون و800 ألف دولار بعد تخفيضه إلى هذا الرقم من ستة ملايين و300 ألف دولار.

وحقق سامباولي كوبا أمريكا الأخيرة مع منتخب تشيلي مضيف البطولة بالفوز على الأرجنتين في النهائي بركلات الترجيح ليقود "لا روخا" لأول تتويج في التاريخ عام 2015.

يشار إلى أن سامباولي، الذي تولى منصبه في ديسمبر 2012 ، واحد من أكثر المدربين نجاحا في الكرة التشيلية، حيث حقق معه الفريق لقب كوبا أمريكا لأول مرة في تاريخه.

وبهذا سيكون الاتفاق عاملا هاما في تجنب أي مشاكل ستنتج عن تحركات قضائية ربما يطول أمدها.

وطالب سامباولي بالرحيل عقب الكارثة التي هزت الأوساط الكروية في تشيلي إثر تورط رئيس الاتحاد السابق، سرخيو خادوي، في فضيحة الرشاوي داخل الاتحاد القاري للعبة (كونميبول).

وأقر خادوي بتلقي رشاوى من شركات كانت ترغب في الحصول على الحقوق التجارية والبث التلفزيوني لكوبا أمريكا، ويتواجد منذ نوفمبر الماضي في أيدي العدالة الأمريكية.

كما أقر المدرب الأرجنتيني أنه يتقاضى راتبا صافيا لا يخضع للضرائب ومن ثم فإنه ليس مدينا بأي شيء للضرائب، وذلك بعدما تم الكشف عن وجود حساب مصرفي لسامباولي داخل إحدى دول الملاذ الضريبي، والذي كان يحول عليه جزء من راتبه ومكافآته أثناء تولي خادوي مسئولية رئاسة الاتحاد التشيلي.

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