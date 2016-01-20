حملة من أجل الوصول لصاحب قميص ميسي ' البلاستيك ' من وسط الحرب في العراق

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء صورة لطفل عراقي يرتدي كيسا بلاستيكيا مكتوبا عليه اسم النجم ليونيل ميسي والرقم 10 وملون بالأبيض والأزرق السماوي مثل قميص الأرجنتين.

وجاءت الصورة من مدينة دهوك في العراق التي تعاني من آثار الحرب وأول من التقطها ونشرها هو بعض جماهير كرة القدم في تركيا.

وتوجد حملة حاليا على موقع تويتر لإيجاد الطفل ومحاولة منحه القميص الأصلي لمنتخب الألباسيليستي.

ويقال إن بعض المقربين من نجم برشلونة يحاولون التواصل معه بشأن الأمر لمحالوة فعل شيء ما للطفل العراقي وهو ما قاله حساب "ميسي10ستاتس" على تويتر الذي يتابعه أكثر من 700 ألف شخص.