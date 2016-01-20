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مانشيني: مدرب نابولي نعتني بالـ ' شاذ جنسيا ' .. إنه عنصري

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مانشيني: مدرب نابولي نعتني بالـ ' شاذ جنسيا ' .. إنه عنصري مانشيني: مدرب نابولي نعتني بالـ ' شاذ جنسيا ' .. إنه عنصري

هاجم روبرتو مانشيني مدرب إنتر ميلان نظيره ماوريسيرو ساري مدرب نابولي عقب لقاء الفريقين الثلاثاء في ربع نهائي كأس إيطاليا قائلا إن الأخير نعته بالـ"شاذ جنسيا".

وتفوق النيراتزوري على مضيفه بهدفين دون مقابل ليحجز مكانه في نصف نهائي كأس إيطاليا منتظرا الفائز من لاتسيو ويوفنتوس حامل اللقب.

ورفع الحكم الرابع مع نهاية الوقت الأصلي اللوحة الالكترونية مشيرا إلى 9 دقائق وقت بدل من الضائع قبل أن يغير رأيه وتصبح 5 دقائق ويطرد الحكم مانشيني لاعتراضه.

وقال مدرب مانشستر سيتي السابق لقناة راي:"عليكم أن تسألوا ساري عما حدث، إنه شخص عنصري".

وأضاف "مثل هذا الشخص لا ينتمي لكرة القدم، لقد استخدم كلمات عنصرية".

وأردف "قمت من مكاني لأسأل الحكم الرابع عن الدقائق الخمس المضافة ليصيح ساري باتجاهي قائلا (لوطي) و(شاذ جنسيا)".

وتابع "الحكم الرابع سمعه لكن لم يقل شيئا، لقد جاء لي ساري في غرفة الملابس بعد المباراة ليعتذر لكن حقا عليه أن يخجل من نفسه".

وحين سؤل ساري عما حدث قال بعد المباراة:" لا أتذكر ما الذي دار. ما قيل في الملعب لابد أن يبقى في الملعب".

وأضاف "كرة القدم أصبت مليئة بالشواذ جنسيا، لقد عانينا من أخطاء كثيرة ضدهم لكن تلقينا بطاقات صفراء أكثر".

وكانت هناك سابقة لساري حين تم تغريمه 5 آلاف يورو وهو مدربا لإمبولي بعد لقاء فاريزي الذي شاور فيه للجمهور بعلامة غير لائقة.

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