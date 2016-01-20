«ميسي» يبحث عن طفل عراقى لمنحه قميصه

فى لفتة إنسانية قرر اللاعب الأرجنتينى العالمى ليونيل ميسي أن يرسل قميصا شخصيا له يحمل توقيعه إلى طفل عراقى. وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد نشرت فى مطلع الأسبوع الحالى صورة لطفل فى محافظة دهوك العراقية وهو يمسك بحقيبة بلاستيكية كتب عليها اسم ليونيل ميسي، مما أثار ضجة واسعة وحرك مشاعر الملايين من عشاق ميسي فى شتى أنحاء العالم. وكشفت مصادر مقربة من اللاعب الأرجنتينى- الذى فاز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة فى تاريخه- أنه مهتم بشكل شخصى بواقعة هذا الطفل، مشيرة إلى أنه كلف بعض الجهات بالبحث عنه كى يرسل له قميصا كتذكار لن ينساه طيلة عمره.