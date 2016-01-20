«المجتمعات العمرانية»تطرح 7 مناقصات في 6 مدن جديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مزادًا و7 مناقصات في 6 مدن جديدة، في إطار حرصها على تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان.

وأعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح أعمال تنفيذ تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسى بين الحى الثانى ومركز المدينة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الخارجى لمنطقة الجامعات “الترفيهية سابقا”، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ولفت المهندس سامح محمد يونس، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، إلى طرح أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء وما عليها من أشجار وشبكة الرى بمساحة 20 فدانًا، بمنطقة عتاقة الصناعية، بشمال خليج السويس، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم طرح المرحلة الثانية لأعمال الطرق “طبقة أساس، وطبقة أسفلتية رابطة” لمنطقة الإسكان الاجتماعى 226 فدانًا، بالتوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأوضح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف، أنه سيتم طرح إنشاء مكتبة عامة بمنطقة مركز المدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة: إنه سيتم طرح تنفيذ مشتل مركزى بمساحة 5 أفدنة بالمنطقة الفاصلة بين منطقة المقابر والمنطقة الصناعية، بالمدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس محمد عاشور عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى طرح أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة السكنية الثالثة، بالمدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وطرح 2 بوفيه، بمقر ديوان الهيئة بمدينة الشيخ زايد، بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات، في مزاد علني بين المختصين.