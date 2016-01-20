فى دعوى خلع.. سيدة بمصر الجديدة:"زوجى بيعامل القطط بقسوة"

أقامت الزوجة "سارة.شاكر" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة طالبت فيها بالخلع من زوجها "فتحى يسرى" بعد استحالة العشرة بينهم قائلة": زوجى معندوش رحمة وبيعامل الحيوانات بعنف وبيتهمنى بالتفاهة وتسبب فى موت القطط التى أقتنيها".

وتابعت الزوجة فى دعواها أمام المحكمة: تزوجنا منذ 12شهرا كانت كفيلة أن تجعلنى أعلم أننى متزوجة من إنسان همجى بلا رحمة ويعاملنى وكأننى نكرة فقط دورها فى الحياة بأن تصبح سجينة فى منزله.

>وأكملت: كان دائم السخرية منى بسبب اهتمامى بالحيوانات واشتراكى فى عدة جمعيات للدفاع عن حقوقهم ونسى أنه متزوجنى منذ البداية ويعلم النشاطات التى أمارسها.

وتابعت: تسبب فى موت القطط التى أقاتنيها بعد أن وضع لها السم، وقال لى إن الحياة أصبحت مقرفة معى رغم أننى من أنفق عليه وأمتلك من الأموال ما لا يملكه ويعتبر حملا ثقيلا على كاهلى.

زوجة فى دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالغربية: "أخاف ألا أقيم حدود الله"

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