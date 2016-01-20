صحيفة صينية: 11.62 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين القاهرة وبكين

قالت صحيفة الشعب اليومية الصينية وشبكة الشعب، إن العلاقات المصرية الصينية، شهدت تطورا مستمرا منذ تأسيسها فى 30 مايو 1956، ووصلت قيمة التبادل التجارى بين البلدين عام 2014، إلى 11.62 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى تميز العلاقات فى كافة المجالات

1- التبادل السياسى

قالت صحيفة "الشعب اليومية" إن العلاقات الصينية المصرية ظلت تشهد تطورا مستمرا منذ أن تأسست في 30 مايو 1956. وفي ابريل 1999، أسس البلدان علاقات التعاون الإستراتيجي. وفى مايو 2006، أسست وزارتا خارجية البلدين آلية الحوار الاستراتيجى.

وفى يونيو من نفس العام، وضع البلدان مخططا لتعميق علاقات التعاون الاستراتيجى. وفي مايو 2007، أسس مجلس نواب الشعب الصينى والبرلمان المصرى آلية للتبادلات دورية، ومنذ 27 يناير 2007، قام البلدان بإعفاء متبادل على التأشيرة بالنسبة للدبلوماسيين والموظفين الحكوميين من الجانب الصينى والدبلوماسيين وجوازات السفر الاستثنائية من الجانب المصري. وفى ديسمبر 2014، قام البلدان بتأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة.

2- التبادل التجارى

أشارت الصحيفة الصينية إلى أن مصر أعلنت فى نوفمبر 2006 عن اعترافها بالمكانة الكاملة لاقتصاد السوق الصينى، وخلال السنوات الأخيرة، شجعت حكومتا البلدين الشركات من الجانبين على توسيع التعاون التجارى والاقتصادى ورفع قيمة التبادل التجارى، وفى سنة 2013، اخترقت قيمة التبادل التجارى الصينى المصرى لأول مرة حاجز الـ 10 مليارات دولار، حيث بلغت 10.213 مليار دولار.

وفي عام 2014، بلغت قيمة التجارة بين البلدين 11.62 مليار دولار، وسجلت زيادة سنوية بـ 13.8%. بما في ذلك 10.46 مليار دولار من الصادرات الصينية، بزيادة سنوية في حدود 25.1%، في حين بلغت قيمة الواردات الصينية من مصر1.16 مليار دولار، متراجعة بـ 37.4% . وتصدر الصين إلى مصر أساسا المنتجات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس وغيرها من السلع، وتستورد من مصر أساسا النفط الخام، غاز البترول المسال والرخام.

3- التبادل الثقافي والتعليمي والسياحي

وأوضحت الصحيفة أن العلاقات الصينية المصرية تتميز بتبادل ثقافى وتعليمى وإعلامى وعلمى وتقنى نشيط، حيث نظم البلدان خلال السنوات الأخيرة الأسابيع الثقافية والمهرجانات السينمائية ومعارض فنية وغيرها من الفعاليات الثقافية.

أمضت الصين ومصر فى 1956 رسميا اتفاقية للتعاون الثقافى، لاحقا أمضى الجانبان 9 مخططات تنفيذية للتعاون الثقافى. وفى عام 2002 قامت الصين بتأسيس مركز ثقافى صينى فى القاهرة.

كما ظلت الصين ومصر تتبادلان البعثات الطلابية منذ 1955، وفى ديسمبر 1995 أمضى البلدان على مذكرة تفاهم حول التعاون التعليمى بين البلدين، وفي عام 1997 أمضت وزارتا التعليم فى البلدين على اتفاقية للاعتراف بالدرجات العلمية والشهائد من الجانبين.

وفى الوقت الحالى، هناك 4 جامعات مصرية افتتحت أقسام اللغة الصينية. وفى 2007 تعاونت جامعة القاهرة مع جامعة بكين لتأسيس أول معهد كونفوشيوس فى شمال إفريقيا. وفى سنة 2008 تعاونت جامعة السويس مع جامعة شمال الصين للطاقة الكهربائية فى تأسيس ثانى معهد كونفوشيوس بمصر.

وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين حول إرسال الوفود السياحية الصينية إلى مصر في 2002، شهد عدد السياح الصينيين في مصر زيادة سريعة، وفى سنة 2005 أعادت شركة طيران مصر خط الطيران بين القاهرة وبكين، وافتتحت خط طيران بين القاهرة وقوانغتشو فى 2007، كما أسست 13 مقاطعة ومدينة صينية علاقات صداقة مع 13 مدينة مصرية.

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>4- أهم الاتفاقيات والوثائق الموقعة بين البلدين

مايو 1956، "الإعلان المشترك حول تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية"

أبريل 1999، "الإعلان المشترك حول تأسيس علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية"

يونيو 2006، "المخطط التنفيذي لتعميق علاقات التعاون الإستراتيجي بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية"

يونيو 2006، "اتفاقية الإعفاء المتبادل على التأشيرة لجوازت السفر الدبلوماسية وجوازات الموظفين الحكوميين لجمهورية الصين الشعبية وجوازات السفر الدبلوماسية والاستثنائية لجمهورية مصر العربية"

أغسطس 2012، "الإعلان الصحفى المشترك لجمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية"

ديسمبر 2014، "الإعلان المشترك حول تأسيس علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية

>الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية".

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