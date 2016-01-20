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28يناير نظر طعن بطلان عضوية«حساسين» بمجلس النواب

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28يناير نظر طعن بطلان عضوية«حساسين» بمجلس النواب 28يناير نظر طعن بطلان عضوية«حساسين» بمجلس النواب

النائب، سعيد حساسين

حدد المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمه النقض جلسه 28 يناير ، لنظر الطعن المقدم عمرو عبد الرحمن طايع المرشح الخاسر بدائرة كرداسة بمحافظة الجيزة ببطلان نتيجة الانتخابات بالدائرة، والتى أسفرت عن فوز النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب.

كان عصام الإسلامبولى، المحامى بالطعن، قد تقدم بطعن على نتيجة انتخابات جولة الإعادة بدائرة كرداسة وكيلا عن طايع، وجاء بالطعن أن هناك أحكاما قضائية نهائية فى جرائم نصب وغش وتدليس فى حق النائب سعيد حساسين ما يفقده شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب والمنصوص عليها فى القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.

وذكر الطعن، أن هناك أخطاء وتجاوزات شابت العملية الانتخابية من توزيع رشاوى انتخابية واستخدام البطاقة الدوارة فى التصويت، ما يمس بسلامة ونزاهة انتخابات مجلس النواب.

 

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