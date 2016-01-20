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مطار القاهرة يستعد لاستقبال الرئيس الصيني ..وقمة ثنائية مع السيسي غدًا

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مطار القاهرة يستعد لاستقبال الرئيس الصيني ..وقمة ثنائية مع السيسي غدًا مطار القاهرة يستعد لاستقبال الرئيس الصيني ..وقمة ثنائية مع السيسي غدًا

الرئيس ونظيره المصري

يستعد مطار القاهرة الدولي لاستقبال الرئيس الصينى “شى جين بينج”، اليوم الأربعاء، الذى بدأ أمس جولة بالمنطقة بدأها بالسعودية وينهيها بإيران .

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشى جين بينج، لقاء قمة غدًا الخميس، يعقبه مؤتمر صحفي للرئيسين يلقى فيه السيسي وشى جين بينج كلمة.

ويرافق الرئيس الصيني خلال زيارته للقاهرة بعثة كبيرة من كبار الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرية، الأمر الذي يتيح إقامة شراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية، بما ينعكس إيجابا على حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وستتركز المباحثات المصرية الصينية على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وزيادة الاستثمارات، حيث تعد أول زيارة رسمية لرئيس صينى منذ 12 عاما، وتتزامن مع الاحتفالات بذكرى مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد بلورت خلال اجتماعها الأحد الماضى قائمة بالمشروعات الاقتصادية التى ستطرحها على الجانب الصينى خلال زيارة شى جين بينج، فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أمله فى أن تمثل هذه الزيارة “نقلة نوعية” للعلاقات الثنائية.

 

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