أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسي والرئيس الصيني يشهدان توقيع العقد النهائي لإنشاء القطار المكهرب مع «أفك» الصينية

Google+ Print
السيسي والرئيس الصيني يشهدان توقيع العقد النهائي لإنشاء القطار المكهرب مع «أفك» الصينية السيسي والرئيس الصيني يشهدان توقيع العقد النهائي لإنشاء القطار المكهرب مع «أفك» الصينية

 

الرئيس الصيني مع

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، توقيع الهيئة القومية للأنفاق المصرية، العقد النهائى مع شركة “أفيك” الصينية، لتنفيذ وتمويل مشروع القطار المكهرب “السلام – العاشر من رمضان” بطول 170 كم.

ويمول بنك “أكزيم” الصينى المشروع بتكلفة 1.5 مليار دولار يقدمها البنك الصيني فى صورة قرض ميسر يغطى تكلفة تحويل المرافق والإنشاءات والأعمال الميكانيكية والإشارات الكهربائية ، وأعمال السكة الحديد ،و20 قطارا جديدا ستعمل خلال هذا المشروع بعد تشغيله.

ووفقا للاتفاق مع الشركة الصينية يجرى يتم تنفيذ هذا المشروع خلال 24 شهرا من تاريخ توقيع التعاقد، وسيربط العاصمة الإدارية الجديدة على طريق السويس القاهرة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»