السيسي والرئيس الصيني يشهدان توقيع العقد النهائي لإنشاء القطار المكهرب مع «أفك» الصينية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، توقيع الهيئة القومية للأنفاق المصرية، العقد النهائى مع شركة “أفيك” الصينية، لتنفيذ وتمويل مشروع القطار المكهرب “السلام – العاشر من رمضان” بطول 170 كم.

ويمول بنك “أكزيم” الصينى المشروع بتكلفة 1.5 مليار دولار يقدمها البنك الصيني فى صورة قرض ميسر يغطى تكلفة تحويل المرافق والإنشاءات والأعمال الميكانيكية والإشارات الكهربائية ، وأعمال السكة الحديد ،و20 قطارا جديدا ستعمل خلال هذا المشروع بعد تشغيله.

ووفقا للاتفاق مع الشركة الصينية يجرى يتم تنفيذ هذا المشروع خلال 24 شهرا من تاريخ توقيع التعاقد، وسيربط العاصمة الإدارية الجديدة على طريق السويس القاهرة.