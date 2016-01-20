أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

Google+ Print
فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

صورة أرشيفية

قررت سلطات الميناء، صباح اليوم الأربعاء، فتح بوغاز مينائي الإسكندرية بعد استقرار حالة البحر.

ووجه اللواء بحري، مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بسرعة دخول السفن الجاهزة للدخول بالمخطاف الخارجي طبقا لاولويات التراكي فتم دخول السفينة ” valler mosa ” وعلي متنها 30 ألف طن سولار وجاري تفريغها ، والسفينة ” gaz odyssey ” وعلي متنها 10 آلاف طن بوتاجاز ، كما يجري تفريغ السفينة ” xin jin hai ” علي متنها 169 الف طن حديد خام .

وجاري دخول وخروج السفن من والي الميناء بشكل طبيعي وقد تم التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات لدخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع بيسر وأمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا