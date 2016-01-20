فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

قررت سلطات الميناء، صباح اليوم الأربعاء، فتح بوغاز مينائي الإسكندرية بعد استقرار حالة البحر.

ووجه اللواء بحري، مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بسرعة دخول السفن الجاهزة للدخول بالمخطاف الخارجي طبقا لاولويات التراكي فتم دخول السفينة ” valler mosa ” وعلي متنها 30 ألف طن سولار وجاري تفريغها ، والسفينة ” gaz odyssey ” وعلي متنها 10 آلاف طن بوتاجاز ، كما يجري تفريغ السفينة ” xin jin hai ” علي متنها 169 الف طن حديد خام .

وجاري دخول وخروج السفن من والي الميناء بشكل طبيعي وقد تم التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات لدخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع بيسر وأمان.