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مطار شرم الشيخ يستقبل 1114 سائحا على متن 8 رحلات دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 1114 سائحا على متن 8 رحلات دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1114 سائحا على متن 8 رحلات دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الأربعاء 8 رحلات دولية على متنها 1114 سائحا من مختلف الجنسيات.

أكد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ وصلت نسبة 18%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 8 رحلات دولية طيران على متنها 1114سائحاً من مختلف الجنسيات و9 رحلات داخلية على متنها 568 سائحاً مصرياً بإجمالى 1682سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 1712سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 337 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 82 سائحا.

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