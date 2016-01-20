ضبط 12 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية موسعة أمس، من ضبط 12 من الهاربين من أحكام قضائية.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، أصدر تعليمات لإدارة البحث الجنائى برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، وأسفرت الحملات عن ضبط 11 من الخارجين على القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 9 عنصر مسجل خطر و8 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

تم التحفظ على المتهمين وجارى تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.