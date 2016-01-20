ضبط عاطل بحوزته عملات ورقية مزورة فى قليوب

تمكنت ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط "مصطفى. ط. م" 43 سنة عاطل ومقيم طنان - دائرة المركز، وبحوزته عدد 1 ورقة مالية فئة 100 دولار أمريكى- عدد 57 ورقة مالية فئة 100 جنيه مصرى تحمل إحداها رقم 9359116 ن 133، مزورين تم إخطار اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية بالواقعة.

وبمواجهة المتهم أمام العقيد جمال الدغيدى، رئيس البحث الجنائى، اعترف بحيازته للعملات الورقية المزورة بقصد ترويجها على المحلات بمحل إقامته، وأضاف بقيامه بجلب العملة المزورة من أحد الأشخاص ويدعى محمد فؤاد، المقيم شارع مشعل- فيصل- جيزة، وترويجها لصالحه منذ فترة طويلة مقابل مبلغ مالى.

وقد كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 434 إدارى مركز قليوب لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة.