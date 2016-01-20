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ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بـ"الصحراوى الشرقى" على حدود المنيا بنى سويف

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ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بـ"الصحراوى الشرقى" على حدود المنيا بنى سويف ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بـ"الصحراوى الشرقى" على حدود المنيا بنى سويف
حصل "اليوم السابع" على أسماء ضحايا حادث التصادم الذى وقع عند منطقة الشيخ فضل على حدود المنيا بنى سويف على الطريق الصحراوى الشرقى بين أتوبيس عام المنيا رقم 100062 وسيارة نصف نقل 3875 وأتوبيس عام أسيوط 475، وأسفر الحادث عن مصرع 3 هم أسامة رشوان محمد 24 سنة، محمد زغلول عبدالرحمن 41 سنة، وجثة مجهولة.

أما المصابون فهم شريف عبدالمنعم 21 سنة مجند سوهاج، خلف عمر خليفة 46 سنة، أحمد عاطف محمد 22 سنة سوهاج، رفعت أحمد 35 سنة سوهاج، زياد محمد إبراهيم 13 سنة، محمد إبراهيم سيد 50 سنة يقيمان الشرقية، أحمد محمد أحمد 47 سنة إمبابة، على محمود حسن 33سنة سوهاج عمرو فيصل محمد 30 سنة، هند محمد على 30 سنة أسيوط، على لبيب مهاود 51 سنة سوهاج، فوزية على عرابى 61 سنة القاهرة، وليد حسنى 26 سنة سوهاج، محمد عبدالمنعم أبوزيد 34 سنة القاهرة، محمود فتحى أحمد 22 سنة سوهاج، عزت عابد مختار 25 سنة سوهاج، جرجس عابد 42 سنة سوهاج، جميلة عبدالقادر 55 سنة سوهاج، كمال محمود على 55 سنة سوهاج، يوسف محمد أحمد 30 سنة سوهاج، حسنى عبدالهادى سيد 30 سنة سوهاج، أحمد عزت كامل سوهاج 26 سنة، حسام فوزى مخمود 26 سنة سوهاج، عطية محمد عبادى 34 سنة سوهاج، كريستينا رفعت صلاح 23 سنة الجيزة، يحيى محمد خليل 30 سنة سوهاج، سيد قاسم 33 سنة القاهرة، أشريف اليشع رمزى 52 سنة القاهرة، محمود عز الدين 22 سنة قنا.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل 3 جثث و7 مصابين إلى مستشفى بنى سويف العام و24 مصابا إلى المستشفى الجامعى.

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