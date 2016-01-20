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ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بدمنهور وبحوزته 39 تذكرة هيروين

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ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بدمنهور وبحوزته 39 تذكرة هيروين ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بدمنهور وبحوزته 39 تذكرة هيروين
تمكن ضباط مباحث قسم دمنهوربالبحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصصوا فى الاتجار فى المواد المخدرة بمدينة دمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط كل من: م ط ح ال 23 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا متنوعة، و"إ ط ح ال" 23 سنة عاطل سبق اتهامه فى 12 قضية متنوعة، ومقيمان إفلاقة البلد مركز دمنهور، و"م م ه" 39 سنة عاطل، ومقيم القلعة قسم دمنهور لتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات قام ضباط مباحث قسم دمنهور بقيادة المقدم حسن قاسم رئيس المباحث، والنقيب محمد جودة معاون أول مباحث القسم، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة بمدينة دمنهور، وبحوزتهم 39 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 40 جراما ومطواة قرن غزال.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1340 جنايات قسم دمنهور لسنة 2016.

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مصر 365