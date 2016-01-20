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الزراعة: اعتماد معمل لإصدار شهادات صحية لـ"الكلاب والقطط"

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الزراعة: اعتماد معمل لإصدار شهادات صحية لـ"الكلاب والقطط" الزراعة: اعتماد معمل لإصدار شهادات صحية لـ"الكلاب والقطط"
قال الدكتور جلال عاجور مدير معهد بحوث صحة الحيوان التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم اعتماد معمل لمرض السعار بالمعهد دوليا لفحص الحيوانات (القطط والكلاب) لقياس المستوى المناعى لها بعد التحصين، وإصدار شهادة صحية لها يمكن استخدامها عند انتقال تلك الحيوانات عبر الموانئ والمطارات المصرية.

وأكد "عاجور" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطوير بنك العترات البكتيرية والفيروسية بالمعهد، والذى تم إنشاؤه طبقا للقرار الوزارى رقم 801 لسنة 2014 بالمعهد، حيث يقوم البنك بالاحتفاظ بكافة العترات والمعزولات وإجراء اختبارات التتابع الجينى بأحدث الأجهزة المتوفرة بالمعهد لرصد التحورات والطفرات الجينية وإعداد المعزولات لإرسالها إلى الجهات المسئولة عن تصنيع اللقاحات لاستخدامها فى برامج التحصين بالحيوانات والطيور.

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