ننفرد بتفاصيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الصينى التوقيع على ١٢ اتفاقية منها، حصل "اليوم السابع" علي تفاصيلها، وهى كالتالى:

يبدأ الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم، الأربعاء، زيارته لمصر، حيث تشهد الزيارة ، التوقيع على نحو ٢٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين.

اتفاقية التعاون للحزام والطريق بين الصين ومصر.

>البيان الختامى المشترك(البرنامج التنفيذى).

>اتفاقية التعاون الاقتصادى والتكنولوجى بين مصر والصين.

>مذكرة التفاهم بشأن المنحة الإنمائية لفترة ٢٠١٦-٢٠١٨ بين مصر والصين.

>اتفاقية تمويل مليار دولار بين بنك الدولة الصينى للتنمية والبنك المصرى المركزى.

>اتفاقية تمويل ٧٠٠ مليون دولار بين بنك الدولة للتنمية الصينى والبنك المصرى الأهلى.

>اتفاقية تعاون بشأن تمويل مشروعات الكهرباء.

>الاتفاقية الإطارية لتمويل مشروع تطوير شبكة الكهرباء المصرية.

>عقد لمشروع تطوير شبكة الكهرباء.

>عقد لمشروع محطة توليد الكهرباء بالحمراوين.

>4 اتفاقات عقود مشروطة بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

>وتستكمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بنحو من 8 إلى 9 يشهدها رئيس الوزراء شريف اسماعيل.

يترأس الرئيس الصينى، وفدا رفيع المستوى فى زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، تشمل عقد قمة "مصرية صينية"، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وزيادة الاستثمارات، حيث تعد أول زيارة رسمية لرئيس صينى منذ 12 عاما، وتتزامن مع الاحتفالات بذكرى مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويرافق الرئيس الصيني بعثة كبيرة من كبار الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرية، وهو الأمر الذى سيتيح إقامة شراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية، بما ينعكس إيجابا على حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

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