وصفة طبيعية من الكركم والزنجبيل لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

حذرت الأرصاد اليوم من انخفاض حاد فى درجات الحرارة لتصل إلى 4 درجات مئوية مع زيادة العواصف الترابية، والتى بدورها ترفع من فرص التهاب الجيوب الأنفية وزيادة حساسيتها، وهذا يتطلب إجراء أمور عديدة للوقاية مثل ارتداء كمامة والبقاء فى مكان مغلق لفترة طويلة مع عدم التعرض لأماكن بها أتربة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الامريكى “Health”، المختص بفوائد الاغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة طبيعية من الكركم والزنجبيل تعمل بمثابة وقاية وعلاج للالتهاب وحساسية الجيوب الانفية:

 المكونات المطلوبة هي:

>

 كيفية إعداد المزيج

>

 فوائد الوصفة:

>

>• ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم>• ملعقة من مسحوق الزنجبيل المطحون>• معلقة كبيرة من عصير الليمون>• ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحريف "الحراق">• 10 نقط من خلاصة النعناع>وضع الزنجبيل والليمون فى الخلاط ومزجه مع خلاصة النعناع والكركم والفلفل الحريف، ثم يتم إضافة الماء ويحرك حتى يبقى مزيج متجانس.>الكركم يحتوى على مركب يعرف باسم الكركمين، الذى يتميز بفوائد مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم، مما يساعد على علاج التهاب الصدر ومحاربة السعال.

أما الزنجبيل يساعد فى إذابة المخاط داخل الرئتين، كما أنه يقلل من التهاب الجيوب الأنفية والحلق، والليمون يعمل على إزالة السموم لاحتوائه على فيتامين C، الذى يكافح البرد كما أنه يقوى الجهاز المناعى، والنعناع يحتوى على عنصر المنثول، الذى يعمل على إذالة الاحتقان بطريقة طبيعية، ويقلل تكون البلغم.

>