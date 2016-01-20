مصرع شخص وإصابة 6 فى حادث تصادم على طريق سوهاج البحر الأحمر

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر عند علامة الكيلو 125 اتجاه قنا دائرة مركز شرطة أخميم وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وسيارة ميكروباص، نتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص وإصابة 6 من مستقلى السيارتين.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة بوقوع مصادمة على طريق سوهاج البحر الأحمر ووجود متوفى ومصابين.

‏وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، وقوع الحادث بين السيارتين ى ص ج 5471 أجرة أسيوط قيادة محمد على أحمد 40 سنة سائق ويقيم بناحية الزاوية "أسيوط"، ‏والسيارة ص ف م 1937 نقل الأقصر قيادة خالد أمين محمد 47 سنة سائق ويقيم الكرنك - الأقصر.

وقد ‏نتج عن ذلك وفاة مخلص مختار رزق خليل 46 سنة حاصل على بكالوريوس زراعة ويقيم دائرة قسم أول الغردقة البحر الأحمر "من مستقلى السيارة الأولى" وإصابة كل من قائدى السيارتين 2 على حسن على 68 سنة عامل ويقيم منفلوط أسيوط، ‏وليد فتحى محمد 30 سنة عامل ويقيم بناحية الغنايم أسيوط‏، قطب مصطفى قطب 18سنة عامل ويقيم الواسطى مركز أسيوط أسيوط "من مستقلى السيارة"، محمود خالد أمين 10 سنوات طالب نجل قائد السيارة الثانية.

وقد ‏تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، والمصابين لمستشفى قنا العام، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفى، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

كما تم رفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1112 جنح المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.