ضبط 13 بندقية آلية وخرطوش و8 طلقات بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية صباحية استهدفت حائزى ومتاجرى الأسلحة النارية غير المرخصة بكافة مراكز المديرية، وذلك بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، بالاشتراك مع ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 10 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش و3 فرود محلية الصنع و8 طلقات.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط محمد. ح. أ 23 سنة طالب ومقيم قرية تونس مركز سوهاج وبحوزته بندقية آلية، وضبط حجاج. أ. ش 22 سنة عامل ومقيم البلابيش المستجدة مركز دار السلام وبحوزته بندقية آلية، وجار تحرير المحضر اللازم بمركز دار السلام، وتم ضبط ناصر. ض. ا 40 سنة عامل ومقيم الخيام مركز دار السلام وبحوزته بندقية، وجار تحرير المحضر اللازم بمركز دار السلام.

‏كما تم ضبط محمد. ا. أ 28 سنة عامل ومقيم بندار الشرقية مركز جرجا وبحوزته بندقية‏، وضبط رشوان. ع ا" 24 سنة عامل ومقيم بندار الشرقية مركز جرجا وبحوزته بندقية آلية‏ ،وتم ضبط فراج. ف. ف" 28 سنة عامل ومقيم الجواهين مركز جرجا وبحوزته بندقية آلية، تم ضبط محمد. ر. أ 35 سنة عامل ومقيم المجابرة مركز جرجا وبحوزته بندقية آلية، وكذا فرد خرطوش، و2 طلقة خرطوش من ذات العيار، وتم ضبط الطاهر. س. م "25 سنة عامل ومقيم الشيخ مكرم مركز سوهاج وبحوزته بندقية خرطوش ‏عيار12 تركى الصنع.

كما تم ضبط إسلام. م. م 21 سنة عامل ومقيم الشيخ مكرم مركز سوهاج وبحوزته بندقية خرطوش عيار ‏‏12 تركى الصنع، وتم ضبط أحمد. ض. ى، وشهرته مصطفى ضاحى، 32 سنة جزار ومقيم كوم بدار مركز المنشأة، وبحوزته ‏بندقية خرطوش، وطلقة حية من ذات العيار، وتم ضبط عوض. م. ح 18 سنة عامل ومقيم أولاد يحيى قبلى مركز دار السلام وبحوزته فرد روسى ‏محلى الصنع، 5 طلقات من ذات العيار، وجار تحرير المحضر اللازم، وتم ضبط بندقية آلية داخل منزل صلاح. ا. ف 37 سنة عامل ‏ومقيم الحلافى مركز البلينا جار تحرير المحضر اللازم، ضبط بندقية داخل منزل على. ا. ع 32 سنة عامل ومقيم ‏الحلافى مركز البلينا، وجار تحرير المحضر اللازم.

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>‏وأنهت الحملة أعمالها بضبط بندقية داخل منزل كريم. ا. ع 20 عامل ‏الحلافى مركز البلينا، وجار تحرير المحضر اللازم، تم ضبط فرد خرطوش محلى الصنع قصير داخل منزل محمد. ا. م 45 سنة عامل ومقيم الحلافى- مركز ‏البلينا، وجار تحرير المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.