الرئيس الصينى يبدأ زيارته للقاهرة اليوم.. وغدا قمة مصرية - صينية

أنهت القاهرة استعداداتها لاستقبال الرئيس الصينى "شى جين بينج" اليوم الأربعاء، الذى بدأ أمس جولة بالمنطقة بدأها بالسعودية وينهيها بإيران .

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان عبد الفتاح السيسى وشى جين بينج، لقاء قمة غدا الخميس، على أن يعقبه مؤتمر صحفى للرئيسين يلقى فيه السيسى وشى جين بينج كلمة .

ويرافق الرئيس الصينى خلال زيارته للقاهرة بعثة كبيرة من كبار الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرية، الأمر الذى يتيح إقامة شراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية، بما ينعكس إيجابا على حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وستتركز المباحثات المصرية الصينية على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وزيادة الاستثمارات، حيث تعد أول زيارة رسمية لرئيس صينى منذ 12 عاما، وتتزامن مع الاحتفالات بذكرى مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد بلورت الحكومة خلال اجتماعها الأحد الماضى قائمة بالمشروعات الاقتصادية التى ستطرحها على الجانب الصينى خلال زيارة شى جين بينج، فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أمله فى أن تمثل هذه الزيارة "نقلة نوعية" للعلاقات الثنائية.

- التليفزيون الصينى ووكالة شينخوا ينقلان زيارة الرئيس عن التليفزيون المصرى