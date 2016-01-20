انهيار جزئى بمنزل بمركز المنشأة فى سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

شهد بندر مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج بحدوث انهيار جزئى بمنزل ملك عامل دون حدوث خسائر بالأرواح، وتبين أن سبب الانهيار تهالك المنزل.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد حدوث انهيار جزئى بمنزل ببندر المنشأة ملك على. أ. م. م 45 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية والمكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد لم ينتج عن ذلك أى إصابات أو وفيات.

وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن يكون سبب الانهيار قِدَم المنزل وتهالكه، ونفى الشبهة الجنائية، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة للانتقال واتخاذ اللازم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 346 إدارى المركز لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة.