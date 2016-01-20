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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والصغرى فى القاهرة 8

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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والصغرى فى القاهرة 8 الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والصغرى فى القاهرة 8
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما تظهر الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط فى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار بالنسبة للمتوسط، ومن مترين إلى مترين ونصف المتر بالنسبة للأحمر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :-
>


>

الصغرى العظمى
>


>القاهرة 08 16
>الإسكندرية 09 16
>مطروح 08 16
>بورسعيد 10 16
>دمياط 09 15
>بلطيم 08 16
>الإسماعيلية 08 16
>السويس 09 16
>العريش 08 16
>نخل 06 14
>طابا 07 16
>الطور 09 18
>مرسى علم 12 22
>الغردقة 10 21
>شرم الشيخ 12 22
>رفح 08 15
>كاترين 02 14
>سيوة 07 18
>المنيا 04 18
>الفيوم 05 18
>رأس سدر 13 19
>أبوسمبل 08 23
>وسط الدلتا 07 15
>أسيوط 04 18
>سوهاج 05 19
>الأقصر 07 20
>أسوان 08 24
>شلاتين 13 25
>حلايب 15 22
>الوادى الجديد 05 19
>قنا 06 19
>نويبع 14 23
>السلوم 05 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:-
>


>
>

الصغرى العظمى
>


>مكة المكرمة 20 31
>المدينة 13 26
>الرياض 13 23
>المنامة 17 22
>أبوظبى 13 24
>الدوحة 15 22
>الكويت 11 21
>دمشق 03 12
>بيروت 12 16
>عمان 06 12
>القدس 04 10
>غزة 10 16
>بغداد 07 18
>مسقط 17 25
>صنعاء 07 22
>الخرطوم 13 28
>طرابلس 06 16
>تونس 07 15
>الجزائر 04 18
>الرباط 08 20
>نواكشوط 18 24.

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