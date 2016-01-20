عشرات الجنود الروس يستقرون بقاعدة عسكرية للحكومة السورية فى الحسكة

>أعلنت لجان التنسيق المحلية فى سوريا مساء أمس الثلاثاء وصول عشرات الجنود الروس إلى قاعدة عسكرية تابعة للحكومة السورية فى محافظة الحسكة شمال شرق البلاد على الحدود مع تركيا.

وقالت اللجان فى بيان لها اليوم "إن 100 جندى روسى بينهم 10ضباط برتب مختلفة وصلوا فجر أمس الاثنين إلى مطار القامشلى على متن طائرة عسكرية سوريا لينتقلوا بعدها وسط حراسة وحماية مشتركة من الوحدات الكردية وعناصر الأمن العسكرى التابع لنظام الرئيس بشار الأسد إلى الفوج 154 التابع لجيش النظام ".

وكان جنود روس يزورون المنطقة باستمرار فى الآونة الأخيرة إلا انهم استقروا الان فى قاعدة عسكرية هناك تعتبر الاقرب إلى تركيا وهو مؤشر قد تعتبره أنقرة استهدافا لها .