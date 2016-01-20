أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عشرات الجنود الروس يستقرون بقاعدة عسكرية للحكومة السورية فى الحسكة

Google+ Print
عشرات الجنود الروس يستقرون بقاعدة عسكرية للحكومة السورية فى الحسكة عشرات الجنود الروس يستقرون بقاعدة عسكرية للحكومة السورية فى الحسكة

>أعلنت لجان التنسيق المحلية فى سوريا مساء أمس الثلاثاء وصول عشرات الجنود الروس إلى قاعدة عسكرية تابعة للحكومة السورية فى محافظة الحسكة شمال شرق البلاد على الحدود مع تركيا.

وقالت اللجان فى بيان لها اليوم "إن 100 جندى روسى بينهم 10ضباط برتب مختلفة وصلوا فجر أمس الاثنين إلى مطار القامشلى على متن طائرة عسكرية سوريا لينتقلوا بعدها وسط حراسة وحماية مشتركة من الوحدات الكردية وعناصر الأمن العسكرى التابع لنظام الرئيس بشار الأسد إلى الفوج 154 التابع لجيش النظام ".

وكان جنود روس يزورون المنطقة باستمرار فى الآونة الأخيرة إلا انهم استقروا الان فى قاعدة عسكرية هناك تعتبر الاقرب إلى تركيا وهو مؤشر قد تعتبره أنقرة استهدافا لها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365