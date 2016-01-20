للأطفال والمسنين.. علامات على الجلد تشير إلى الإصابة بأنفلونزا الخنازير

أنفلونزا الخنازير أحد أنواع فيروس الأنفلونزا المتحورة والأشد خطورة، ولسنوات عانت عدد من البلدان من تفشى مرض أنفلونزا الخنازير، ومؤخرا ظهرت بعض الحالات فى مصر ، فما هى أهم علامات الإصابة بأنفلونزا الخنازير؟

وفى السطور التالية يوضح أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور محمد لطفى الساعى، أهم الأعراض والعلامات التى تشير إلى الإصابة بأنفلونزا الخنازير، قائلا: إن الأعراض الأكثر شيوعًا فى أنفلونزا الخنازير شبيهة إلى حد كبير بأعراض الأنفلونزا البشرية، وتشمل التهابات الجهاز التنفسى والهضمى وضعفا عاما بالجسم وأيضا الحمى والسعال وألم الحلق وآلام جسدية، وأحيانًا يصاحبها إسهال وقىء.

ويضيف: تستمر فترة حضانة المرض ٧ أيام قبل ظهور الأعراض، ومن الممكن ملاحظة تدهور الحالة الصحية لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة مثل الربو أو السكر.

ويؤكد الساعى أنه على المريض أن يدرك متى يحتاج هو أو طفله إلى طلب العناية الطبية، ومن أهم علامات الإنذار خاصة لدى الأطفال دون السنتين وكبار السن، هى لون الجلد المائل إلى الزرقة والشفايف داكنة اللون، وجفاف شديد وتقشير للجلد.. بالإضافة للعلامات الأخرى كعدم الرغبة فى شرب ما يكفى من السوائل وارتفاع الحرارة أو استمرار ارتفاعها لفترات طويلة، وضيق التنفس أو عدم كفاية التنفس، والشعور بالألم أو الضغط فى الصدر أو البطن ودوخة مفاجئة، وفقدان الوعى أو الاقتراب من فقدان الوعى، وأيضا التشوش والقىء الشديد أو المستمر.

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