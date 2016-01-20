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معارض موريتانى: النظام الحاكم فى البلاد يواجه أزمة فى تسييرها

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معارض موريتانى: النظام الحاكم فى البلاد يواجه أزمة فى تسييرها معارض موريتانى: النظام الحاكم فى البلاد يواجه أزمة فى تسييرها

>انتقد محمد جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل الإسلامى الموريتانى "المعارض" الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى بلاده، وقال " إن النظام الموريتانى يواجه أكبر أزمة فى تسيير البلاد وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد وارتفاع حجم البطالة وارتفاع الأسعار وبقاء مشروع الحوار السياسى فى محله رغم أن الكرة فى ملعبه"".

وقال ولد منصور تصريح صحفى نقلته قناة العربية مساء أمس الثلاثاء، إن الارتفاع المذهل فى الأسعار ليس له ما يبرره، وأن الإبقاء على مرتفعة للمحروقات رغم انخفاضها الكبير عالميا يؤدى إلى استنزاف دخول المواطنين وانتشار البطالة وضعف القوة الشرائية .

وأشار إلى أن ارتفاع المحروقات يكلف كل موريتانى 190 أوقية على ثمن اللتر الواحد من الوقود بينما ينخفض النفط عالميا من 120 دولار للبرميل إلى 37 دولار بدون أن ينعكس ذلك على أسعار النفط محليا.

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مصر 365

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