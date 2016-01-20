للبنات.. متقلقيش انقطاع الدورة وإفرازات الثدى فترة الامتحان بسبب التوتر

ينتاب الأم الشعور بالقلق والخوف على صحة ابنتها عندما تتعرض لانقطاع الدورة الشهرية أو عدم انتظامها، وتعانى بعض الفتيات من اضطراب الدورة الشهرية أو تأخرها فترة الامتحانات، كما قد تعانين من بعض إفرازات الثدى خلال هذه الفترة.

وحول ذلك يقول دكتور محمود سامى، مدرب طب الطورائ ومؤسس حملة معلومة تساوى حياة: "تتعرض بعض الفتيات فترة الامتحانات الدراسية لبعض المشاكل الصحية، مثل عدم انتظام الدورة الشهرية أو عدم نزولها لمدة شهر أو شهرين، وكذلك نزول بعض الإفرازات تشبه اللبن من حلمة الثدى، مما يثير قلق الفتاة ووالدتها فى أن يكون سبب حدوث ذلك مشكلة صحية".

واستكمل د.محمود قائلا "لا داعى لقلق الأم أو الفتاة فى حالة حدوث هذه الأعراض، نظرا لأن السبب فى ذلك يكون شدة التوتر والقلق الذى تتعرض له الفتاة، نتيجة الخوف من نتائج الامتحانات الدراسية التى تساهم فى حدوث اضطراب بهرمونات بجسم تؤدى اضطراب الدورة الشهرية ونزول إفرازات من حلمة الثدى".

وتابع د.محمود قائلا "يجب على الأم فى هذه الحالة محاولة طمأنة ابنتها ومراعاة حالتها النفسية من خلال تجنب الضغط العصبى، كما يجب أن تحصل الفتاة على قسط من الراحة وتتجنب شرب المشروبات الغنية بالكافيين لتجنب إرهاق الجهاز العصبى".