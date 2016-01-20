أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بـ"الزراعة": الحكومة تدرس إلغاء قرار شراء القمح المحلى بالسعر العالمى

Google+ Print
مصدر بـ"الزراعة": الحكومة تدرس إلغاء قرار شراء القمح المحلى بالسعر العالمى مصدر بـ"الزراعة": الحكومة تدرس إلغاء قرار شراء القمح المحلى بالسعر العالمى
أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن هناك مباحثات ستجرى بمجلس الوزراء لإلغاء قرار دعم زراعة محصول القمح ،وتحديد سعر استلام محصول القمح المحلى على أساس متوسط السعر العالمى للقمح ، وعلى أساس المعلن بالبنك المركزى بالأسعار العالمية،والرجوع لاستلام المحصول من المزارعين بالأسعار المعلنة فى السابق بـ420 جنيه للإردب ، وذلك بعد رفض الفلاحين قرار الدعم .
>- الزراعة : مساحات القمح تصل حتى الآن 3 ملايين و255 ألف فدان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن