مصدر بـ"الزراعة": الحكومة تدرس إلغاء قرار شراء القمح المحلى بالسعر العالمى

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن هناك مباحثات ستجرى بمجلس الوزراء لإلغاء قرار دعم زراعة محصول القمح ،وتحديد سعر استلام محصول القمح المحلى على أساس متوسط السعر العالمى للقمح ، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى بالأسعار العالمية،والرجوع لاستلام المحصول من المزارعين بالأسعار المعلنة فى السابق بـ420 جنيه للإردب ، وذلك بعد رفض الفلاحين قرار الدعم .إعلان - Ads إعلان - Ads
>- الزراعة : مساحات القمح تصل حتى الآن 3 ملايين و255 ألف فدان
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>- الزراعة : مساحات القمح تصل حتى الآن 3 ملايين و255 ألف فدان
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