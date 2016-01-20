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"الصحة": زيادة منافذ صرف "سوفالدى" ببرنامج العلاج على نفقة الدولة لـ51

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"الصحة": زيادة منافذ صرف "سوفالدى" ببرنامج العلاج على نفقة الدولة لـ51 "الصحة": زيادة منافذ صرف "سوفالدى" ببرنامج العلاج على نفقة الدولة لـ51
أكد الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أنه تم زيادة منافذ صرف عقار سوفالدى لمرضى فيروس سى فى برامج العلاج على نفقة الدولة إلى 51 منفذا.

وشدد فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" ، على توافر عقار السوفالدى المحلى مع الدكلنزا المحلى لعلاج مرضى فيروس سى، مشيراً إلى أن عدد المرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة تضاعف فى الفترة الأخيرة مع بدء العلاج بالسوفالدى المحلى.

- وحيد دوس لـ"اليوم السابع": 30 ألف مريض حصلوا على سوفالدى محلى بمراكز الكبد.. وضخ 17 ألف عبوة من العقار المستورد بوحدات الوزارة.. والصحة: اتفاق مصرى أمريكى لتصنيع عقاقير "فيروس سى" بتكنولوجيا عالمية

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