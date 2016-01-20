علاء عبد المنعم: مصطفى بكرى خالف كل القواعد‎ ولم يلتزم بقرارات "دعم مصر"

أكد النائب علاء عبد المنعم ، القيادى بائتلاف دعم مصر ، أن النائب مصطفى بكرى خالف كل القواعد ، ولم يلتزم بقرارات الائتلاف ، مشيرا إلى أنه لا يعلم اذا كان الائتلاف سيتخذ قرارات ضد مصطفى بكرى أم لا ، قائلا :" الأمر متروك لهم".

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لليوم السابع أن ائتلاف دعم مصر سيعقد انتخابات داخلية له عقب انتهاء مدة "الـ 15 يوم" مهلة إقرار القوانين بمجلس النواب لحسم ترشيحات اللجان الفرعية.

- علاء عبد المنعم : ترشيحات لجان "دعم مصر " تبدأ عقب الانتهاء من الـ15 يوما