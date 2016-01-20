نائب المحمودية: تقصير واضح من الجهات التنفيذية لمواجهة نفوق الأسماك بالبحيرة

أكد النائب البرلمانى عصام القاضى عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية والرحمانية، على ضرورة وضع حل جذرى لمواجهة تكرار ازمة تلوث مياه نهر النيل ونفوق الاسماك بمنطقة المحمودية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تقصير وإهمال شديد وواضح من قبل الأجهزة التنفيذية فى معالجة هذه الأزمة مما أدى إلى تفاقمها مع انحسار مياه النيل وقت السدة الشتوية

واوضح النائب البرلمانى أن السبب الرئيسي لظهور تلك الأزمة هو صرف المخلفات الزراعية والصناعية بمصرف الرهاوى بالجيزة الذى يعد من أكثر المصارف تلوثا فى العالم وكذلك الصرف الصناعى لمصانع كفر الزيات بمياه النيل مما يؤدى إلى القضاء على الثروة السمكية تماما

وطالب نائب المحمودية بتغليظ العقوبة لتصل الى السجن المشدد للمتورطين فى تلويث مياه نهر النيل

>مشيرا الى تقدمه ببيان عاجل امام مجلس النواب.

حول هذه الازمة ولكن تعذر إلقاءه نظرا لانشغال المجلس بمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية.