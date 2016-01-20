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الشئون الاجتماعية بسوهاج: اليوم فتح باب التقدم لمشروع "تكافل وكرامة" بـ 5 مراكز

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الشئون الاجتماعية بسوهاج: اليوم فتح باب التقدم لمشروع "تكافل وكرامة" بـ 5 مراكز الشئون الاجتماعية بسوهاج: اليوم فتح باب التقدم لمشروع "تكافل وكرامة" بـ 5 مراكز
قال محمد عبد السلام وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بسوهاج ، أن المديرية تبدأ اليوم الأربعاء فى تلقى طلبات المتقدمين من المواطنين لمشروع "تكافل وكرامة" للأسر الفقيرة بمراكز طما والمراغة والمنشاة وأخميم ودار السلام .

وأضاف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن باب التقدم لمشروع تكافل وكرامة سيكون أيضا للمعاقين بنسبة عجز لا تقل عن 50 % بشرط أن يكون معتمدا من القومسيون الطبى وكذلك المسنين والذين يبلغون من العمر 65 سنة وأيضا أبناء الأسر الفقيرة بحد أقصى 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة بشرط ألا يكون هؤلاء يحصلون على معاش ضمان اجتماعى أو تأمينى او موظف حكومى .

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