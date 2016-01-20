لتقوية مناعة طفلك.. إديله فيتامين "أ" الطبيعى.. اعرفى تلاقيه فين؟

أهمية فيتامين "أ"

إرشادات عند تغذية الطفل بفيتامين "أ"

تغذية الطفل أحد عوامل تحسين كفاءة مناعته، وبالتالى حمايته من الإصابة بالأمراض خاصة مع برودة الطقس التى تزيد فرص إصابته بالبرد والأنفلونزا.>وتقول دكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الأغذية الغنية بفيتامين "أ" أحد الأطعمة المفيدة للأطفال، حيث تقوى مناعتهم ويتواجد هذا الفيتامين فى البيض ومنتجات الألبان و الخضراوات الورقية.>وأوضحت د.نهى: يفضل مد الطفل فى السنة الأولى من عمره بفيتامين "أ" من خلال الألبان والبيض، لكونهما مناسبين له فى هذه المرحلة حيث يستطيع مضغ البيض.

وتابعت استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى: يفضل تقديم الخضراوات الورقية المحتوية على فيتامين "أ" للطفل فى طبق السلاطة المقطعة بأحجام صغيرة جدا، حتى يستطيع مضغها وهضمها بداية من أواخر العام الأول وبداية العام الثانى، حيث تكون أسنانه اكتملت ويستطع المضغ جيدا، خاصة أن الخضراوات تحتاج مضغا بصورة جيدة حتى لا تلتصق بفم الطفل أثناء بلعها.. ونصحت د.نهى الأم بتغذية طفلها بالأطعمة الغنية بفيتامين "أ" المفيد فى تحسين كفاءة مناعته حفاظا على سلامته وصحته.