سقوط مدير شركة للاعلام سابقا بحوزته طبنجة وذخيرة فى الخليفة

تمكن الرائد أشرف سيف الدين معاون مباحث قسم شرطة الخليفة ، أثناء مروره بدائرة القسم لتفقد الأوضاع الأمنية ، من ضبط " محمد ع ع " 39 سنة، عاطل ، "مدير عام بشركة للإعلام سابقا" ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 18160 لسنة 2006م العمرانية / جيزة " سرقة بالإكراه " ، والمحكوم عليه في القضية رقم 29222 لسنة 2006م ، العجوزة ، "ممارسة دعارة" والمقضى فيها بالحبس 3 شهور، وبحوزته "طبنجة صوت معدلة عيار 9 مل" ، و 10 طلقات من ذات العيار .

وبمواجهته اعترف بشراء السلاح من محل فى شارع فيصل ، بقصد الدفاع ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 280 لسنة 2015م جنح القسم، وأحاله اللواء هشام العراقي مدير الادارة لعامة لمباحث القاهرة الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.