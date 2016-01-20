حبس عاطل سرق خزينة كنيسة بشبرا وكاميرات المراقبة كشفته

أمرت نيابة شبرا بحبس عطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة أموال من داخل الكنيسة أثناء اقامة حفل زفاف

تلقى رجال مباحث قسم شرطة شبرا بلاغا من " جورج سمير بشرى" 35 سنة عضو مجلس إدارة كنيسة العذراء باكتشافة سرقة مبلغ 72 ألف جنيه و 1000 دولار من داخل الكنيسة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

ومن خلال الفحص تبين وجود كسر بزجاج باب غرفة مجلس إدارة الكنيسة الكائنة بالطابق الثانى وكسر باب غرفه الكهنة، وكذا كسر بباب غرفة ملاصقه لها، والكائنتان بذات الطابق، كما تبين وجود كسر بأحد الأدراج الخشبية بغرفه الكمبيوتر الكائنة بالطابق الثالث.

وبفحص كاميرات المراقبة بالكنيسة أمكن تحديد الجانى، وتبين دخوله الساعة 9 مساءً وعدم خروجه، و بتفتيش المكان أمكن ضبطه مختبئا بسلم الطوارئ، وتبين أنه " بيتر م أ " 26 سنة حاصل على دبلوم والمحكوم عليه في القضايا أرقام ( 2415 , 2416) لسنة 2015م الظاهر "تبديد " والمقضى فيهما بالحبس سنتان وضبط بحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالي 60305 جنيه و 700 دولار و "أجنه حديدية ومفك".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الكنيسة خطط للاستيلاء عليها حيث استغل أقامه عرس بالكنيسة وأندس وسط المدعوين وقام بكسر أبواب الغرف باستخدام الأدوات المضبوطة واستولى على المبلغ واختبأ داخل الكنيسة حتى تم ضبطه.

وبإعاده مناقشه المبلغ أقر بأن المبلغ المستولى عليه ما تم ضبطه بحوزة المتهم وأن ما أبلغ به كان تقريبي نظرا لعدم حصر المبالغ المالية داخل الكنيسة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 320 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق .