اليوم.. عرض إنجازات مركز جودة التعليم بجامعة أسوان

يعقد مركز ضمان جودة التعليم بجامعة أسوان، اليوم، الأربعاء، الاجتماع الشهرى رقم 17 بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة فى تمام الساعة 7 مساءا.

يحضر الاجتماع الذى يترأسه الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال كرار، نائب رئيس الجامعة، والدكتور على عباس، نائب رئيس الجامعة، والدكتور نادى كمال، مدير مركز الضمان والجودة بالجامعة، وعمداء الكليات والوكلاء، لعرض ما تم إنجازه من أعمال وحدات ضمان الجودة بجميع كليات الجامعة.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، فى بيانٍ له، أن العمل الدائم الذى يقوم به المركز هو وراء التقدم الذى حققته الجامعة من بين الجامعات المصرية فى معاير الجودة والضمان، وحصولها على المركز 26 على مستوى الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأضاف الدكتور نادى عزيز، بأن خمس كليات ستعرض أعمالها بالوحدات خلال الفترة السابقة، وهم "العلوم وتكنولوجيا المصايد والأسماك، والزراعة، وهندسة الطاقة، والتربية الرياضية" بالإضافة إلى ما تم من إنجازات وأنشطة بوحداتهم لاستكمال الخطة الموضوعة من خلال المركز بالجامعة.